تراجع إصابات كورونا في عمان وارتفاعها في البحرين

أبلغت السلطات العمانية بتسجيل 604 إصابات خلال 24 ساعة بفيروس كورونا، مقابل 866 في اليوم السابق، بينما شهدت البحرين ارتفاع هذا المؤشر من 521 إلى 672 حالة.

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وذكرت وزارة الصحة في سلطنة عمان أن إجمالي الإصابات بلغ 17486، منها 81 حالة وفاة بزيادة 6 حالات مقارنة مع اليوم السابق.

وحسب الوزارة، فإن 342 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي لتصبح حصيلة المتعافين 3796.

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي حالات كورونا النشطة بلغ 5065، وذلك بعد تسجيل 654 إصابة اليوم إضاقة إلى 18 أخرى مساء أمس.

وأفادت الوزارة بأن مجموع المتعافين بلغ 10326 بعد تماثل 858 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

وزارة الصحة تعلن أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تعافت 858 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 10326، وتم تسجيل 654 حالة قائمة جديدة منها 314 حالة لعمالة وافدة، و 299 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 41 حالة قادمة من الخارج #التزم_بمسؤولية#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) June 8, 2020

وأشارت الوزارة في وقت سابق اليوم إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، وبذلك وصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 26 من أصل 15417 حالة مصابة.

المصدر: RT