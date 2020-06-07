عمان والبحرين تعلنان آخر بيانات كورونا لديهما

نشرت السلطات الصحية في كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين اليوم الأحد آخر تحديث لبيانات فيروس كورونا، تشير بشكل عام إلى استقرار معدلات تفشي الوباء.

وقالت وزارة الصحة العمانية إنه تم تسجيل 866 إصابة جديدة مقارنة مع 930 في اليوم السابق، منها 319 لعمانيين والبقية لغير عمانيين.

وبلغت صحيلة الحالات 16882، منها إجمالي 75 حالة وفاة بعد إضافة 3 حالات جديدة إليها خلال في اليوم الأخير، بينما بقي عدد المتعافين ثابتا عند 3451 حالة.

وفي البحرين أبلغت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 362 إصابة جديدة، تضاف إليها 159 أخرى تم الإعلان عن كشفها مساء أمس، لتبلغ حصيلة الـ24 ساعة الأخيرة 521 إصابة بعد أن كانت 491 في اليوم السابق.

وحسب بيانت الوزارة، فإن إجمالي الحالات النشطة في البلاد وصل إلى 5252، بعد تعافي 9468 مريضا منذ بدء الوباء.

وزارة الصحة تعلن عن تعافي 412 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 9468، وتسجيل 362 حالة قائمة جديدة منها 177 حالة لعمالة وافدة، و 175 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 10 حالات قادمة من الخارج #التزم_بمسؤولية#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) June 7, 2020

ومنذ مساء أمس أعلنت الصحة البحرينية وفاة شخصين جراء إصابتهما بالفيروس، دون ذكر الحصيلة الإجمالية، التي بلغت حسب مصادر متطابقة 25 حالة.

المصدر: RT