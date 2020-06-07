وزير الداخلية التركي في إدلب السورية ويتحدث عن مأساة إنسانية

تفقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، أعمال إنشاء منازل خاصة بإيواء المدنيين الفارين من الاشتباكات والأعمال العسكرية في محافظة إدلب السورية.

وانتقل صويلو إلى إدلب من معبر "جيلوة غوزو" التركي، عقب مشاركته في اجتماع بولاية هطاي، حول المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين في المنطقة.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu İdlip'te, @AFADBaskanlik tarafından yapılan briket evlerin yapım çalışmalarını yerinde inceledi pic.twitter.com/O0wVSoqDeN — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) June 7, 2020

وتفقد الوزير المنازل التي يجري بناؤها بإشراف إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" لإيواء المدنيين، واطلع على الأعمال الإغاثية.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, insani yardım çalışmalarını incelemek ve AFAD öncülüğünde yapılan briket evleri yerinde görmek için İdlip'te https://t.co/uZIfxp8j6E — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) June 7, 2020

وكتب صويلو في تغريدة على "تويتر"، أنه "شاهد اليوم على الجانب الآخر من الحدود، المأساة الإنسانية التي تشهدها إدلب".

Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib’de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm...

Onlar da insan, biz de insan.



Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce...



Allah’ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı Milletimizin bir ferdiyim.



Şükürler olsun... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 7, 2020

المصدر: "الأناضول"