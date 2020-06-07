 
مباشر

وزير الداخلية التركي في إدلب السورية ويتحدث عن مأساة إنسانية

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية التركي في إدلب السورية ويتحدث عن مأساة إنسانية
twitter.com/TC_icisleri
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o1ud

تفقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، أعمال إنشاء منازل خاصة بإيواء المدنيين الفارين من الاشتباكات والأعمال العسكرية في محافظة إدلب السورية.

وانتقل صويلو إلى إدلب من معبر "جيلوة غوزو" التركي، عقب مشاركته في اجتماع بولاية هطاي، حول المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين في المنطقة.

وتفقد الوزير المنازل التي يجري بناؤها بإشراف إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" لإيواء المدنيين، واطلع على الأعمال الإغاثية.

وكتب صويلو في تغريدة على "تويتر"، أنه "شاهد اليوم على الجانب الآخر من الحدود، المأساة الإنسانية التي تشهدها إدلب".

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا