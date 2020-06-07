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وزير داخلية "الوفاق": لا تمام ولا كمال لليبيا دون شرقها

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وزير داخلية
AFP FETHI BELAID
وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا
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قال فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، إن بلاده لن "تكتمل" إلا بالأراضي الشرقية، داعيا القوات الموالية لحكومته إلى "تطهيرها من ثلة الفاسدين".

وكتب باشاغا: "الخطوط الحمراء ترسمها دماء شهدائنا، ولا يخضع للإملاءات إلا ثلة من الانتهازيين ضعاف النفوس والهمم ..مدينة سرت ستكون في حضن الوطن وتحت مظلة الشرعية ولن نفرط في دماء الرجال من 2011 مرورا بالبنيان والبركان، وسرت ستعود دون قيود بعزيمة الرجال".

وأضاف: "قاعدة الوطية والقرضابية والجفرة وسرت وكافة مدن الغرب والجنوب ستكون تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها ويمثلها السيد فايز السراج، وأرجو ألا نضطر لتسمية الأسماء بمسمياتها ..المجد للرجال الأبطال شهداء و أحياء".

وتابع في تغريدة أخرى: "لا تمام ولا كمال لليبيا دون شرقها الذي يمثل تاريخا وجهادا وأصالة ..واثقون في قدرتكم على تطهير أرضكم الطاهرة من ثلة فاسدة من الانقلابيين الذين سفكوا دماء أبناءكم وزرعوا الفتنة و الشقاق بين إخوانكم .. برقة أكبر من حفتر وليبيا أكبر من الجميع".

وكانت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، قد أعلنت عن إحكامها السيطرة على بلدة الوشكة وتقدمها من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت.

المصدر: "تويتر"

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