الكويت تسجل أكثر من 700 إصابة جديدة بكورونا في ارتفاع ملموس للحالات على أساس يومي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع حصيلة أمس السبت.

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بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31848، حسبما ذكر بيان صادر عن الوزارة، موضحا أن بين المصابين الجدد 331 مواطنا كويتيا و81 مصريا.

وأشار البيان إلى تسجيل 10 وفيات جديدة لتصبح الحصيلة 264 حالة.

وبلغ مجموع المتعافين من المرض 20205 بعد تماثل 923 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 717 حالة جديدة، وتسجيل 923 حالة شفاء، و 10 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 31,848 حالة pic.twitter.com/NF4oYnXeqw — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) June 7, 2020

المصدر: وزارة الصحة الكويتية