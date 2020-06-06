الكويت تسجل 10 وفيات و485 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم السبت، عن تسجيل 10 وفيات و485 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 254 وفاة و31131 إصابة.

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وتمثل هذه الأرقام انخفاضا لمعدل الإصابات اليومية بعد تسجيل 723 إصابة أمس الجمعة، مع زيادة الوفيات الجديدة بواقع حالتين عن الحصيلة اليومية السابقة.

وأوضح البيان أن من بين المصابين الجدد 195 مواطنا كويتيا و81 مصريا.

وذكر البيان أن 1005 مرضى تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين 19282.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 487 حالة جديدة، وتسجيل 1,005 حالة شفاء، و 10 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 31,131 حالة pic.twitter.com/KLNRWfErrP — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) June 6, 2020

المصدر: وزارة الصحة الكويتية