 
مباشر

الكويت تسجل 10 وفيات و485 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تسجل 10 وفيات و485 إصابة جديدة بكورونا
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o1i5

أعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم السبت، عن تسجيل 10 وفيات و485 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 254 وفاة و31131 إصابة.

إقرأ المزيد
ارتفاع إصابات كورونا في الكويت وانخفاضها في البحرين
ارتفاع إصابات كورونا في الكويت وانخفاضها في البحرين

وتمثل هذه الأرقام انخفاضا لمعدل الإصابات اليومية بعد تسجيل 723 إصابة أمس الجمعة، مع زيادة الوفيات الجديدة بواقع حالتين عن الحصيلة اليومية السابقة.

وأوضح البيان أن من بين المصابين الجدد 195 مواطنا كويتيا و81 مصريا.

وذكر البيان أن 1005 مرضى تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين 19282.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا