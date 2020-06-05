ارتفاع إصابات كورونا في الكويت وانخفاضها في البحرين

سجلت الكويت 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 562 حالة في اليوم السابق، فيما أبلغت البحرين عن تسجيل 504 حالات جديدة مقابل 655 قبل يوم.

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وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أن بين المصابن الجدد 262 كويتيا و94 مصريا.

وأضاف البيان أن 8 حالات وفاة وقعت خلال اليوم الماضي لترتفع الحصيلة إلى 244، فيما بلغ إجمالي المتعافين 18277 بتماثل 1054 شخصا للشفاء خلال اليوم الأخير.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 723 حالة جديدة، وتسجيل 1,054 حالة شفاء، و 8 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 30,644 حالة pic.twitter.com/MhTxWD9Gij — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) June 5, 2020

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 434 إصابة جديدة تضاف إلىها 67 حالة تم الإعلان عنها في وقت متأخر مساء أمس الخميس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 5240.

وزارة الصحة تعلن عن تعافي 743 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 8471، وتسجيل 437 حالة قائمة جديدة منها 182 حالة لعمالة وافدة، و 247 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 8 حالات قادمة من الخارج #التزم_بمسؤولية#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) June 5, 2020

وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 67 حالة قائمة جديدة منها 38 حالة لعمالة وافدة، و 29 حالة لمخالطين لحالات قائمة #التزم_بمسؤولية#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) June 4, 2020

وبشفاء 743 مريضا خلال اليوم الماضي وصل مجموع المتعافين إلى 8471.

وفي وقت سابق اليوم أفادت الوزارة بوفاة مواطنة بحرينية مصابة بكورنا، دون ذكر إجمالي الوفيات المسجلة في المملكة، إلا أن مصادر متفرقة تشير إلى بلوغ الوفيات 22 حالة.

المصدر: RT