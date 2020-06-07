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المسماري: هناك دول خذلتنا

أخبار العالم العربي

المسماري: هناك دول خذلتنا
Reuters Esam Omran Al-Fetori
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كشف المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري، أن هناك دولا "خذلت" القوات المسلحة.

وعن انسحاب قوات القيادة العامة من ترهونة، قال المسماري، في مقابلة مع قناة "الحدث"، إن قوات حكومة الوفاق لم تأخذ ترهونة "بقوة السلاح أو بالتفوق العسكري ولكن هناك دول خذلت القوات المسلحة"، وفق قوله، مشيرا إلى أن هذه الدول كانت تعتبر نفسها ضامنا لوقوف الأمور عند الكيلو 60 لتبدأ مفاوضات (5+5).

وأوضح المسماري أن قيادة "الجيش الوطني الليبي"، قررت تغيير استراتيجتها بعد التدخل التركي، الذي باتت تستخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة.

وقال المتحدث إن "الجيش الوطني" صد هجوما أمس السبت على مدينة سرت، وأسقط 3 طائرات تركية مسيرة.

وأشار إلى أن الهجوم الذي شنته قوات حكومة الوفاق شاركت فيه قوات تركية خاصة.

المصدر: وكالات

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