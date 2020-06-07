رد تركي على اجتماع السيسي وحفتر

علق مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي على اللقاء الذي جمع أمس السبت، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وقائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.

من المحزن والمؤسف أن نرى مثل هذه المؤتمرات الصحفية التي يسعى منظموها بكل ما أوتوا من قوة لنفخ الروح في ابدان قد ماتت و نفوس قد بليت.. اكرام الميت دفنه . pic.twitter.com/x1sj0xOW86 — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) June 6, 2020

ونشر أقطاي، صورة تجمع الرئيس المصري، وقائد "الجيش الوطني الليبي، على صفحته في "تويتر"، وأرفقها بنص صغير قال فيه: "من المحزن والمؤسف أن نرى مثل هذه المؤتمرات الصحفية التي يسعى منظموها بكل ما أوتوا من قوة لنفخ الروح في أبدان قد ماتت ونفوس قد بليت.. إكرام الميت دفنه".

ويعتبر هذا التعليق أول رد فعل تركي على اللقاء الثلاثي الذي عقد أمس في القاهرة.

وكان الرئيس المصري قد أعلن عقب اللقاء عن مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة في ليبيا.

المصدر: وكالات