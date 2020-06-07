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السودان.. 12 وفاة و215 إصابة جديدة بكورونا

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السودان.. 12 وفاة و215 إصابة جديدة بكورونا
AFP Ashraf SHAZLY
مواطن سوداني يرتدي كمامة واقية من كورونا في العاصمة الخرطوم
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أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأحد، تسجيل 12 وفاة و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان الوزارة أنها سجلت "215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 6081 حالة، في حين تم تسجيل 12 حالة وفاة، وتماثلت 90 حالة للشفاء".

وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق أن 90% من مصابي كورونا في البلاد، قد سجلوا في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم تشخيصها والحالات التي وصلت إلى المستشفيات لا تتعدى 10% من إجمالي المصابين.

المصدر: RT

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