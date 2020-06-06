أنقرة: انتصارات حكومة الوفاق خطوة مهمة نحو ليبيا ديمقراطية ومدنية

أبدى المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، قناعته بأن التقدم الميداني الملموس الذي حققته قوات حكومة الوفاق الليبية مؤخرا، يشكل خطوة مهمة نحو بناء دولة مدنية في البلاد.

وذكر إيشلر، في سلسلة تغريدات نشرها مساء أمس الجمعة على حسابه في "تويتر" أن إحكام قوات حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها السيطرة على مدينة ترهونة التي كانت تعد من أهم معاقل "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر غرب البلاد يمثل "خطوة كبيرة في سبيل تحقيق ليبيا قوية وديمقراطية ومدنية ستحتضن كافة شرائح الشعب الليبي".

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ولفت الدبلوماسي إلى أن حكومة الوفاق تمكنت من القضاء على المخاطر الأمنية التي كانت تواجه العاصمة طرابلس بفضل "السياسة المبدئية والمشرفة التي انتهجتها تركيا في ليبيا" و"المقاومة التاريخية التي سطرها الشعب الليبي ودولته" في مواجهة حفتر.

وشدد المبعوث على أن الانتصارات الأخيرة لقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا أدت إلى انشقاقات في صفوف "الجيش الوطني" وأفشلت "مساعي القوى الخارجية الداعمة له"، قائلا إن "الساعين إلى تأسيس حكم عسكري في ليبيا أجبروا على الخضوع أمام عزيمة وإصرار الشعب الليبي".

وتابع: "نقترب من الحل السياسي الشامل على أرضية مدنية وديمقراطية في ليبيا، وستتم إعادة إنشاء الدولة من جديد على أسس مدنية وديمقراطية".

المصدر: الأناضول