قوات حكومة الوفاق الليبية: أعيان مدينة سرت عرضوا تسليمها وسط انسحاب قوات حفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، أن أعيان مدينة سرت عرضوا تسليم المدينة لها، تزامنا مع انسحاب وحدات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منها.

وأكدت قيادة عملية "بركان الغضب" عبر صفحتها في "فيسبوك" رصد "حركة ذعر وهروب كبيرة" لقوات "الجيش الوطني الليبي" من مدينة سرت.

كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إطلاق عملية "البلد الآن" الهادفة إلى "فرض وضبط الأمن وملاحقة الجناة والمطلوبين وحماية أرواح المواطنين وأرزاقهم وممتلكاتهم".

وأضافت أن العملية "تستهدف كمرحلة أولى المدن والمناطق المحررة من قبل قوات عملية بركان الغضب".

المصدر: RT