"قوات سوريا الديمقراطية": ننسق مع الجيش العراقي لملاحقة "داعش" على الحدود

أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الجمعة، بدء حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش"، بالتنسيق مع الجيش العراقي والتحالف الدولي.

وقالت "قسد" في بيان لها: "لقد تزايدت هجمات داعش في الفترة الأخيرة، مما شكل خطرا حقيقيا على سلامة الناس وأمنهم واستقرارهم".

وأضاف البيان، أنه "وبعد عمليات التحري وجمع المعلومات وبالتنسيق مع الجيش العراقي وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بدأت قواتنا بحملة (ردع الإرهاب) لملاحقة وتعقب خلايا التنظيم الإرهابي في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية - العراقية".

وتابع، أن "الحملة ستستهدف أوكار التنظيم ومخابئه تلك التي كانت تشكل مصدر قلق للناس، وتعمل على الإخلال بالأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكل تهديدا ينذر بعودة داعش".

وأشار، إلى أن "حملة (ردع الإرهاب)، التي بدأتها قواتنا تسير بشكل جيد، وتحقق نتائج جيدة حتى الآن، وستستمر حتى إنجاز كامل المهمة الموكلة لها".

المصدر: "رووداو"