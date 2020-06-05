قطر في الذكرى الثالثة لنشوب أزمة الخليج: هذه مواقفنا لم ولن تتغير

تمسكت قطر مجددا بموقفها من الأزمة الناشبة بينها وبين جاراتها في دول الخليج، منذ 3 سنوات، وأكدت اليوم: هذه مواقفنا لم ولن تتغير ونتطلع إلى أن تشاركنا بها "دول الحصار" يوما ما.

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وكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن، سلسلة تغريدات على "تويتر" لمناسبة بدء السنة الرابعة من الأزمة الناشبة بين بلاده وكل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وأكد موقف بلاده الثابت في أول هذه التغريدات بالقول: "لطالما دعت دولة قطر إلى الحوار الحضاري غير المشروط والمبني على أسس المساواة واحترام السيادة والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذه مواقفنا لم ولن تتغير ونتطلع إلى أن تشاركنا بها دول الحصار يوما ما ليعود المجلس كما أسسه آباؤنا نواة تعاون وتكامل تلبي تطلعات شعوبنا".

لطالما دعت دولة قطر إلى الحوار الحضاري غير المشروط والمبني على أسس المساواة واحترام السيادة والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذه مواقفنا لم ولن تتغير ونتطلع إلى أن تشاركنا بها دول الحصار يوماً ما ليعود المجلس كما أسسه آباؤنا نواة تعاون وتكامل تلبي تطلعات شعوبنا. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 5, 2020

وكتب في تغريدة ثانية: "تواجهنا تحديات إقليمية ودولية عديدة كان آخرها كوفيد 19، وكان من الأجدى أن نرى تعاضدا لمجلس التعاون الخليجي لحماية شعوبنا ومحاربة التحديات معا، ولكن للأسف فإن الاستقطاب لا زال مستمرا بدل أن تسود الحكمة وأن يحتكم للعقل".

تواجهنا تحديات إقليمية ودولية عديدة كان آخرها كوفيد ١٩، و كان من الأجدى أن نرى تعاضداً لمجلس التعاون الخليجي لحماية شعوبنا ومحاربة التحديات معاً، ولكن للأسف فإن الاستقطاب لا زال مستمراً بدل أن تسود الحكمة وأن يُحتكم للعقل. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 5, 2020

وتابع قائلا في تغريدة ثالثة: "في ذكرى الحصار الجائر الذي بدء بحملة تضليل وأهية أضرت بواقع وصورة مجلس التعاون وشعوبنا، لا يسعني إلا أن أحيي الشعب القطري والمقيمين على صمودهم، وإذ نفخر بما تم تحقيقه فإن هذا أقل ما يقدم من أجل الوطن في ظل الظروف التي فرضتها علينا هذه المرحلة ويبقى الفضل لله من قبل ومن بعد".

في ذكرى الحصار الجائر الذي بدء بحملة تضليلٍ واهية أضرت بواقع وصورة مجلس التعاون وشعوبنا، لا يسعني إلا أن أحيي الشعب القطري والمقيمين على صمودهم، وإذْ نفخر بما تمّ تحقيقه فإن هذا أقلّ ما يُقدم من أجل الوطن في ظلّ الظروف التي فرضتها علينا هذه المرحلة ويبقى الفضل لله من قبل ومن بعد. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 5, 2020

واستهل تغريده بإبداء الطاعة والولاء لأمير البلاد تميم بن حمد، فكتب قائلا: "إنا معك ماضون ولأمرك ممتثلون.. ولك منا الولاء والطاعة".

مرت ثلاثة أعوام على أزمة مقاطعة المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، ومصر، لقطر، عام 2017، دون أن تنجح كافة الوساطات التي حاولت رأب الصدع بين هذه الدول العربية في تقريب وجهات النظر حتى اليوم.

المصدر:RT