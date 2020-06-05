حمد بن جاسم في ذكرى اندلاع الأزمة الخليجية: الحل في الرياض

اعتبر رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أن الأزمة الخليجية دمرت "الحلم الخليجي"، وقال إن حلها "ليس في الدوحة" ملمحا إلى أن الخروج منها يتعلق بموقف السعودية.

وأثارت تغريدات متلاحقة لرئيس وزراء قطر الأسبق، في ذكرى اندلاع الأزمة بين بلاده والسعودية والإمارات والبحرين ومصر ردود فعل متفاوتة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرق الشيخ حمد إلى ترديد عبارة "الحل في الرياض"، قائلا في تغريدة منفصلة: "كما أؤكد لهم أنه صحيح، كما تقولون، أن الحل في إحدى عواصمكم، لأن الأزمة بدأت هناك، وليس في الدوحة. لكن من لا يزن الأمور بالعقل، ولا يعرف العدالة مع شعبه، لا يعرفهما في مواقفه مع الغير".

كما اؤكد لهم أنه صحيح، كما تقولون، أن الحل في إحدى عواصمكم، لأن الأزمة بدأت هناك، وليس في الدوحة. لكن من لا يزن الأمور بالعقل، ولا يعرف العدالة مع شعبه، لا يعرفهما في مواقفه مع الغير. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 4, 2020

وكتب الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الخميس، سلسلة تغريدات متتالية عبر حسابه في "تويتر"، بمناسبة دخول الأزمة الخليجية التي اندلعت في 5 يونيو 2017 عامها الرابع، عندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وقال إنه "في ذكرى الحصار الذي فرض علينا، أريد أن أحيي أولا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الحكمة والثبات في التعامل مع هذا الموقف الذي، وللأسف، دمر الحلم الخليجي، وأصبح عبئا ليس علينا في قطر، بل على من فرضه".

في ذكرى الحصار الذي فرض علينا، أريد أن أحيي أولا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الحكمة والثبات في التعامل مع هذا الموقف الذي، وللأسف، دمر الحلم الخليجي، وأصبح عبئا ليس علينا في قطر، بل على من فرضه. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 4, 2020

وأضاف: "أريد كذلك أن أخاطب من بدأوا بجهل وعنجهية هذا الحصار وأقول لهم: اتركوا قطر جانبا، واسألوا أنفسكم ماذا جنيتم أنتم من سياساتكم الداخلية والخارجية على شعوبكم وعلى المنطقة؟!"

وأريد كذلك أن أخاطب من بدؤوا بجهل وعنجهية هذا الحصار وأقول لهم: اتركوا قطر جانباً، وأسألوا أنفسكم ماذا جنيتم أنتم من سياساتكم الداخلية والخارجية على شعوبكم وعلى المنطقة؟!

وأنا لست هنا بصدد تفنيد مواقفهم، بل هذا من باب التذكير فقط بما سبق. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 4, 2020

وتابع الشيخ حمد بن جاسم: "أنا لست هنا بصدد تفنيد مواقفهم، بل هذا من باب التذكير فقط بما سبق".

كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 5, 2020

يذكر أن الشرارة الأولى للأزمة بدأت في الـ24 من مايو، بعد نشر وكالة الأنباء القطرية الرسمية كلمة منسوبة للأمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "انتقد فيها اتهام بلاده بدعم الجماعات الإرهابية وتصنيف الإخوان المسلمين على أنهم جماعة إرهابية والدفاع عن حزب الله وحركة حماس وإيران، وهو الذي نفته السلطات القطرية قائلة إن وكالة الأنباء تعرضت لاختراق".

المصدر:RT