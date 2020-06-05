إصابات كورونا في المغرب تتجاوز حاجز الـ8 آلاف وبؤرة في مراكش

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل ارتفاع جديد في إصابات كورونا بواقع 81 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8003 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة، أن "مدينة مراكش سجلت 31 إصابة مؤكدة في بؤرة عائلية كبيرة مرتبطة بحالة سجلت في الأيام الماضية".

وأضافت: "سجلت في طنجة تطوان الحسيمة 22 إصابة مؤكدة بالفيروس، تليها فاس مكناس بـ14 حالة، ثم الدار البيضاء سطات بـ12 حالة، والرباط سلا القنيطرة بحالتين".

وأكدت الوزارة ارتفاع نسبة التعافي إلى 90 % تقريبا، بعد تسجيل 329 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7195 حالة، علما أن معدل التعافي العالمي هو 48.3%، وعلى المستوى الإفريقي يصل إلى 43.9%".

وسجلت حالتا وفاة بمدينتي كلميم والرباط، ليصل عدد الوفيات إلى 208 حالات، وتبقى نسبة الوفيات مستقرة عند 2.6% هناك.

وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة 600 حالة، بمعدل 1.7% لكل 100 ألف نسمة.

وأفادت وزارة الصحة بأن 15 حالة فقط توجد بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالمغرب، منها 10 حالات بالدار البيضاء و3 حالات بمراكش وحالة واحدة بكل من طنجة وفاس.

المصدر: "هسبريس"