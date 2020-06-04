ناشطون: مقتل 9 أشخاص في الغارة الإسرائيلية على معامل الدفاع بريف حماة السورية

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بمقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص في الغارة الإسرائيلية على معامل الدفاع بريف حماة وسط البلاد.

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وأوضح المرصد أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا بالقصف، هم 4 سوريين من غير المعروف ما إذا كانوا من قوات الجيش، أو يعملون في صفوف القوات الإيرانية، و5 مجهولو الهوية حتى اللحظة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله إن الغارات استهدفت "معامل الدفاع ومركزا علميا لتصنيع صواريخ أرض-أرض قصيرة المدى" في منطقة مصياف في ريف حماة الغربي.

وأشار إلى أن المنطقة المستهدفة هي "تحت سيطرة الجيش السوري وفيها تواجد للإيرانيين".

وقال المرصد إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت "لأهداف في سماء المنطقة".

المصدر: "أ ف ب"