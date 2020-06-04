"سانا": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في مصياف بريف حماة

أفادت وكالة "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء مدينة مصياف بريف حماة وسط البلاد، يستهدف معامل الدفاع هناك.

وأكدت الوكالة، أن "المعلومات الأولية تفيد بأن العدوان أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية".

وأشار مراسلنا في سوريا، إلى أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف مصياف بريف حماة".

وذكر التلفزيون الرسمي، أن الأصوات ناتجة عن "غارة إسرائيلية كانت تستهدف معامل الدفاع في الزاوي بريف مصياف".

من جهته، أشار مصدر في لبنان، إلى أن "الطيران الإسرائيلي عبر الأجواء اللبنانية من منطقة الهرمل" خلال الغارة.

المصادر: "سانا"