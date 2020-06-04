الخرطوم تكشف أسباب تأخر محاكمة رموز نظام البشير

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن أحد أسباب "تأخر محاكمة رموز النظام البائد يعود إلى انتشار جائحة كورونا".

وأضاف حمدوك في حوار متلفز مساء يوم الخميس: "لو طال أمد هذه الجائحة، لا بد من إيجاد تفكير لإقامة هذه المحاكم في قاعات كبيرة، وكان طموحنا أن تكون هذه المحاكمات قد انتهت الآن"، مشيرا إلى وجود مقترحات في هذا المجال.

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وأوضح حمدوك أن السودان "في وضع ديمقراطي وكسلطة تنفيذية ليس لدينا سيطرة وتأثير على النيابة العامة والقضاء وهي أجهزة مستقلة، ولكن عملنا على تذليل كافة العقبات التي تواجههم في سبيل محاكمة رموز النظام البائد"، وعبر عن أمله في إسراع النائب العام في مسألة المحاكمة.

المصدر: الراكوبة نيوز