السودان.. اعتقال خال الرئيس السابق عمر البشير

اعتقلت السلطات السودانية مساء يوم الاثنين الكاتب الصحفي ورئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى.

واعتقل الطيب وهو أيضا رئيس "حزب منبر السلام العادل الإسلامي" المعارض، دون الإفصاح عن التهم الموجهة إليه.

وكان الطيب مصطفى قد كتب مقالين أحدهما تحت عنوان "إلى الرويبضة صلاح مناع.. ارعى بي قيدك ايها القزم!"، شن فيهما هجوما عنيفا على عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع.

جدير بالذكر أن الطيب مصطفى هو خال الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

المصدر: RT