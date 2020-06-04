وفاة وزير الصحة اليمني الأسبق بفيروس كورونا

توفي وزير الصحة اليمني الأسبق، رئيس المجلس العلمي للباطنة، الدكتور ثابت محسن ناشر، فجر اليوم الخميس في العاصمة صنعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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والدكتور ثابت محسن ناشر هو مؤسس كلية الطب في جامعة صنعاء، وأول وزير صحة عربي أسبق يقضي نحبه بهذا الفيروس المستجد.

خسرت اليمن علمًا من اعلام الطب في اليمن الدكتور ثابت محسن الذي زاملته على مدى خمسين عاما فكان الطبيب الانسان و المعلم المبدع والملتزم بقيم المهنة و الصديق الصدوق الملتزم بالانجاز سواء عندما كان وزيرا للصحة او استاذ في كلية الطب رحمه الله و جزاه خيرا عل عطائه ومثاليته وانسانيته — Dr Abubaker Alqirbi. الدكتور ابوبكر القربي (@AAlqirbi) June 4, 2020

وقال مصدر طبي إن الدكتور ناشر توفي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويحمل ناشر شهادة الدكتوراه في أمراض الدم وسرطان الغدد اللمفاوية والطحال من رومانيا، ويمتلك مركز ناشر لأمراض الدم وأورامه في العاصمة صنعاء.

ومنذ منتصف مايو الفائت، توفي نحو 26 طبيبا في العاصمة صنعاء ومدينة عدن بفيروس كورونا المستجد، وسط نقص كبير في وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية.

المصدر:"أخبار اليمن"