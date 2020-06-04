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وفاة وزير الصحة اليمني الأسبق بفيروس كورونا

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وفاة وزير الصحة اليمني الأسبق بفيروس كورونا
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وزير الصحة الأسبق الدكتور ثابت محسن ناشر
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توفي وزير الصحة اليمني الأسبق، رئيس المجلس العلمي للباطنة، الدكتور ثابت محسن ناشر، فجر اليوم الخميس في العاصمة صنعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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والدكتور ثابت محسن ناشر هو مؤسس كلية الطب في جامعة صنعاء، وأول وزير صحة عربي أسبق يقضي نحبه بهذا الفيروس المستجد.

وقال مصدر طبي إن الدكتور ناشر توفي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويحمل ناشر شهادة الدكتوراه في أمراض الدم وسرطان الغدد اللمفاوية والطحال من رومانيا، ويمتلك مركز ناشر لأمراض الدم وأورامه في العاصمة صنعاء.

ومنذ منتصف مايو الفائت، توفي نحو 26 طبيبا في العاصمة صنعاء ومدينة عدن بفيروس كورونا المستجد، وسط نقص كبير في وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية.

المصدر:"أخبار اليمن"

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