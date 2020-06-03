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هيئة كبار العلماء في السعودية توضح مسألة تغطية الأنف والفم خلال الصلاة بسبب كورونا (فيديو)

أخبار العالم العربي

هيئة كبار العلماء في السعودية توضح مسألة تغطية الأنف والفم خلال الصلاة بسبب كورونا (فيديو)
ضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق
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أوضح عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق، أن تغطية الفم والأنف خلال الصلاة، في الدين الإسلامي أمر منهي عنه، لكن في ظل ظروف جائحة كورونا فإن لبس الكمامة "مستحب".

وأضاف المطلق، أمس الثلاثاء، خلال برنامج فتاوى على القناة السعودية، أن كبار السن فوق 65 سنة، الذين صدرت لهم النصائح من الجهات المختصة بالصلاة في منازلهم، عليهم أن يصلوا في بيوتهم حتى ينتهي الوباء.

وأكد على أنه بانتهاء هذه الجائحة لا يجوز للناس أن يصلوا الجمعة إلا في المساجد التي صدرت عليها فتاوى، وذلك بحسب توجه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، لأنها هي التي تدرس مثل هذه الأمور.

المصدر: القناة السعودية

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