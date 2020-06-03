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السعودية: مئات البلاغات عن تجاوزات في صلاة الجماعة.. والشؤون الإسلامية تتدخل

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السعودية: مئات البلاغات عن تجاوزات في صلاة الجماعة.. والشؤون الإسلامية تتدخل
Reuters
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عددا كبيرا من البلاغات بشأن تجاوزات في صلاة الجماعة بالمملكة، وسط انتشار فيروس كورونا.

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وتلقى مركز خدمة الاتصال الموحد 1933 بالوزارة، 1026 اتصالا بخصوص الطلبات والبلاغات والاقتراحات حول الإجراءات الاحترازية التي يتعين الالتزام بها في المساجد.

وأوضح تقرير الوزارة أن أغلب البلاغات كانت حول رصد بعض التجاوزات، منها الازدحام، وعدم التباعد، وعدم لبس الكمامات، وطلب توفير معقمات، وعدم فتح الأبواب والنوافذ، وعدم الالتزام بإغلاق دورات المياه، وعدم التزام البعض بمدة 10 دقائق بين الأذان والإقامة.

كما شملت عددا من الطلبات، منها إقامة صلاة الجمعة بمسجد غير جامع، وعدد من الاقتراحات العامة بخصوص الاحترازات الوقائية.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، على دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية.

كما أهابت بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عنه، وكيفية الوقاية منه بما يضمن سلامة الجميع.

المصدر: صحيفة عاجل

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