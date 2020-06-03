نصيحة هامة من وزير الصحة السعودي

وجه وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، نصيحة لمواطنيه من شأنها تخفيف انتقال عدوى فيروس كورونا.

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وقال الربيعة في تغريدة له أمس الثلاثاء، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا".

وأضاف الوزير: "أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصا غير ملتزم فذكره بالالتزام".

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية 89011 شخصا، تعافى منهم 65790 شخصا، وتوفي 549.

لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا.

أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخص غير ملتزم فذكره بالالتزام.

الله يحفظكم جميعا.

للاستزادةhttps://t.co/SS647lUUDh — توفيق الربيعة (@tfrabiah) June 2, 2020

المصدر: RT