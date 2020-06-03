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نصيحة هامة من وزير الصحة السعودي

أخبار العالم العربي

نصيحة هامة من وزير الصحة السعودي
Reuters
صورة أرشيفية
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وجه وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، نصيحة لمواطنيه من شأنها تخفيف انتقال عدوى فيروس كورونا.

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وقال الربيعة في تغريدة له أمس الثلاثاء، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا".

وأضاف الوزير: "أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصا غير ملتزم فذكره بالالتزام".

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية 89011 شخصا، تعافى منهم 65790 شخصا، وتوفي 549. 

المصدر: RT

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