الأزهر ينعى عضو هيئة كبار العلماء وزير الأوقاف الأسبق عبد الفضيل القوصي

نعى جامع الأزهر، اليوم الأربعاء، عضو هيئة كبار العلماء، وزير الأوقاف المصري الأسبق، عبد الفضيل القوصي.

وقال جامع الأزهر في بيان، إن "العالم والمفكر الإسلامي وأحد كبار علماء علم الكلام فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ووزير الأوقاف المصري الأسبق، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر"، وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 76 عاما.

وأكد الأزهر أن التاريخ سيظل يذكر العالم الجليل بمؤلفاته القيّمة في مجال العقيدة والفلسفة، مشيرا إلى أن "المفكر الراحل قد كرس حياته لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، وقاد جهودا كبيرة في نشر ذلك من خلال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في عدد كبير من دول العالم الإسلامي".

وأشار إلى أن الراحل تقلد العديد من المناصب الأكاديمية والوزارية المرموقة، حيث عمل نائبا لرئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، ووزيرا للأوقاف، وتم اختياره عضوا بهيئة كبار العلماء بالأزهر، ونائبا لرئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

المصدر: RT