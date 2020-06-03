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بسبب أزمة كورونا.. إماراتي يعفي مستأجرا من 400 ألف دولار

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بسبب أزمة كورونا.. إماراتي يعفي مستأجرا من 400 ألف دولار
Reuters
صورة أرشيفية/ دبي
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أعفى مواطن إماراتي مستأجرا لديه من مبلغ 1.5 مليون درهم إماراتي (أكثر من 400 ألف دولار) قيمة إيجار عقاري يملكه، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا في البلاد.

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وكشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن توصله وديا إلى حل نزاع إيجاري، حيث تنازل مالك عقارات لمستثمر، عن قيمة إيجار 4 أشهر.

وأكد المالك الإماراتي أن ما قام به جزء من مسؤوليته المجتمعية تجاه وطنه، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة، وتتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم، مفضلا عدم ذكر اسمه.

من جهته، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن الحلول الودية مقدمة على الإجراءات القضائية، في كل ما يتم تسجيله من قضايا خاصة بالمركز.

ولفت إلى أنه حل 30 قضية إيجارية بطرق ودية، منها قضية تبلغ مستحقاتها 4.5 مليون درهم، تنازل فيها مالك عقارات إماراتي لمستأجر عن قيمة إيجارية لأربعة أشهر بإجمالي 1.5 مليون درهم.

وأكد أن هذه المبادرات من قبل بعض ملاك العقارات، من مواطنين وغير مواطنين، ممن استجابوا للحل الودي، تعكس مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الإماراتي والمستثمرين، لا سيما أن هذه الفترة تتطلب تحمل كل منا بعضاً من المسؤولية المجتمعية.

المصدر: الإمارات اليوم

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