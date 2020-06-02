 
مباشر

حكومة دبي تعلن فتح مراكز التسوق والشركات والمؤسسات الخاصة

أخبار العالم العربي

حكومة دبي تعلن فتح مراكز التسوق والشركات والمؤسسات الخاصة
Reuters Satish Kumar Subramani
دبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0h0

قررت حكومة دبي السماح بإعادة فتح مراكز التسوق ومؤسسات القطاع الخاص بشكل كامل اعتبارا من غد الأربعاء في إطار تخفيف إجراءات العزل المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال المركز الإعلامي لحكومة دبي، في بيان، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة أعلنت فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة في الإمارة بنسبة 100% اعتبارا من غد الأربعاء الموافق لـ3 يونيو 2020".

وأوضح المركز الإعلامي أن هذا الإجراء يأتي اتخاذه تنفيذا لتوجيهات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وسبق أن بدأت السلطات الإماراتية عملية رفع القيود العامة المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، وسجلت حتى الآن في البلاد 35788 إصابة بالمرض بينها 269 حالة وفاة.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا