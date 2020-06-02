وكيل الصحة بالبرلمان المصري: المستشفيات الخاصة تبتز المواطنين في مسحات كورونا

قال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أيمن أبو العلا، اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات الخاصة تبتز المواطنين في إعداد مسحات كورونا، أو تقديم العلاج اللازم للحالات الموجودة.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، دعا أبو العلا إلى التوجه نحو الرقابة على الأسعار داخل مستشفيات القطاع الخاص.

وتابع وكيل لجنة الصحة أن بعض المستشفيات الخاصة كانت تطلب دفع مقدم 300 ألف جنيه لعلاج مصاب كورونا، وهو ما يعكس التكلفة العالية على مرضى كورونا.

وأشار البرلماني إلى أن بعض المستشفيات حصلت على أكثر من ذلك خلال أسبوع واحد فقط، مشيرا إلى أن بعض المواطنين طلب منهم "مبالغ خيالية".

ناصر حاتم

المصدر: RT