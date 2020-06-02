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وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أخبار العالم العربي

وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بكورونا في المغرب
AFP FADEL SENNA
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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أعلنت السلطات الصحية المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 26 إصابة يوم الاثنين، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة 7866.

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وسُجلت حالة وفاة واحدة بمدينة طنجة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المتوفين إلى 206 أشخاص، لكن معدل الوفاة ظل مستقرا عند 2.6 في المئة.

وتعافت 517 حالة جديدة ليزيد عدد المتعافين إلى 6410 أشخاص، أي بنسبة تماثل للشفاء تصل إلى 81.5 في المئة.

وقالت وزارة الصحة إن ارتفاع حالات التعافي "مرده إلى الحالة السريرية للمرضى المتكفل بهم.. حيث أصبحنا نكتشف الحالات في بدايتها بدون أعراض سريرية أو بأعراض خفيفة جدا، يضاف إلى ذلك البروتوكول العلاجي والاستخدام السريع للعلاج الذي أقرته الهيئة الطبية".

المصدر: وكالات

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