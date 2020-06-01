كورونا.. المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ولا وفيات

أعلنت السلطات الصحية المغربية اليوم الاثنين تسجيل 26 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7833.

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وأفادت وزارة الصحة بأنه لم يتم تسجيل أي وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليستقر مجموع الوفيات المسجلة جراء "كوفيد-19" عند 205 حالات.

في المقابل، تماثل 434 شخصا للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين 5893.

وأكدت الوزارة أن الحالة الوبائية بالمملكة تتحسن بشكل تدريجي ومطرد، داعية الجميع للتحلي بالمسؤولية للحفاظ على هذا المكسب ومواصلة التحسن من خلال الالتزام بتدابير الحجر الصحي.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء