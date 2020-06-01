بسبب كورونا... اقتراح في المغرب لإلغاء الاحتفال بعيد الأضحى

رفع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في المغرب مقترحا إلى رئيس الحكومة، لإلغاء الاحتفالات بعيد الأضحى هذا العام، بسبب تداعيات فيروس كورونا على البلاد.

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واعتبر حزب الطليعة، أن إلغاء الاحتفال بالعيد هو "مقترح وجيه، وسبق للمغرب أن طبقه في سنوات الجفاف والحرب في بداية الثمانينات".

وقال التنظيم السياسي اليساري إن "غالبية المواطنين المغاربة لن تكون هذه السنة قادرة على اقتناء الأكباش، وحتى بالنسبة للقادرين على ذلك، من الأفضل المساهمة بمبلغها لصندوق دعم كوفيد-19".

وفي وقت سابق، كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة المغربي، عن استعدادات وزارته لعيد الأضحى، الذي يتزامن مع استمرار أزمة كورونا والجفاف، الذي عانى منه الموسم الفلاحي، معلنا أن الوباء "منع المغاربة من عيد الفطر، ولكن عيد الأضحى له خصوصية، لأنه مناسبة لوجستيكية".

وأكد المسؤول الحكومي وجود تعاون ثنائي بين وزارتي الداخلية والفلاحة لبحث سبل تدبير فترة "العيد الكبير"، وتنظيم حركية المواطنين بأسواق الماشية استعدادا لهذه المناسبة.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المغرب 7819 مصابا، تعافى منهم 5754 شخصا، وتوفي 205 أشخاص.

المصدر: هسبريس