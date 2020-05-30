المغرب.. تسجيل 130 حالة شفاء جديدة من "كوفيد-19" عبر البلاد

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تماثل 130 شخصا للشفاء من مرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 5401.

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وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، أن معدل الشفاء بلغ 69,4%.

وقال لمرابط إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 204، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة للفيروس بلغت 2,6%.

وذكر المسؤول أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بمرض "كوفيد-19" في المملكة ارتفعت إلى 7780، بعد تسجيل 66 إصابة مؤكدة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما جرى استثناء 9871 حالة مخبريا.

يذكر أن الإحصاءات الأخيرة تدل على تراجع وتيرة الإصابات الجديدة، بعد إعلان وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل 71 حالة إصابة خلال الفترة المماثلة، و76 حالة شفاء من فيروس كورونا في البلاد.

وفي تصريحات اليوم، كشف لمرابط أن النسبة الأكبر من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في منطقة سطات بالدار البيضاء (49 حالة)، وتليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (14 حالة)، وجهة مراكش-آسفي (حالتان)، وجهة بني ملال-اخنيفرة (حالة واحدة 1).

أما الحالات التي توجد في أقسام الإنعاش، فقال لمرابط إنها تعرف انخفاضا، حيث تستقر عند 18 حالة.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء