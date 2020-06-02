الرئيس المصري يطالب الحكومة بتحسين المؤشرات الاقتصادية في ظل أزمة كورونا

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية في ظل أزمة كورونا، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

إقرأ المزيد

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة، فقد طاللب السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي طارق عامر مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي.

وقدم أيضا عرضا لآخر المبادرات لدعم قطاعات السياحة والعقارات، وكذا القيام بتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإسقاط ديون للمتعثرين.

المصدر: RT