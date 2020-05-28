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السيسي يطالب الجميع بالتكاتف لمواجهة أزمة فيروس كورونا ومواجهة أعداء مصر

أخبار العالم العربي

السيسي يطالب الجميع بالتكاتف لمواجهة أزمة فيروس كورونا ومواجهة أعداء مصر
Reuters
الرئيس المصري
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن "الجميع يقف في لحظة هامة من عمر مصر لمواجهة وباء كورونا الذي يتطلب استمرار التكاتف".

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وتابع الرئيس المصري في تصريحات له على "تويتر": "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعبا في مواجهة هذا الوباء و الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز".

وأضاف السيسي: "أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها".

واندلعت أزمة في مصر على مدار اليومين الماضيين، بعدما نشر أحد الأطباء في مستشفى المنيرة العام استقالته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على خلفية وفاة زميله الشاب وليد يحيى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وذكر الطبيب في الاستقالة: "تتعنت وزارة الصحة والسكان في التعامل مع الأطباء في جائحة فيروس كورونا، وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـ(PCR)، وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيبا وغيرهم من الأطقم الطبية، وآخرهم الدكتور وليد يحيى".

المصدر: RT

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