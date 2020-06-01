بعد إصابة 7 نواب بكورونا.. مجلس النواب المصري يؤكد عقد جلساته في موعدها

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب المصري، أن حالة 7 نواب مصابين بفيروس كورونا مستقرة.

وقال حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن 6 نواب خضعوا للعزل بالمستشفيات، أما السابع "فيقيم بالمنزل وحالته مستقرة".

وأشار حسب الله إلى أن الظروف المتعلقة بأزمة كورونا لا تعفي البرلمان من ضرورة الانتهاء من الموازنة العاملة للدولة خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن جلسات مجلس النواب ستقام الأحد في موعدها، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مبنى البرلمان.

ناصر حاتم

المصدر: RT