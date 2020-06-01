برلماني مصري يكشف سبب إعلانه إصابة 8 من عائلته بكورونا

قال البرلماني المصري، محمد الفيومي، إن الهدف من إعلانه عن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا هو بعث رسائل مهمة للمواطنين وأبناء دائرته.

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وأضاف البرلماني، أمس الأحد، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن أول رسالة هي خوف الناس من الإعلان عن الإصابة بالفيروس، وهو أمر خطير لأنهم سيساهمون هكذا بنشره بين الناس، مشددا على أن المرض ليس عيبا أو عارا.

وأوضح أن المصابين هم أبنائه وأزواجهم وأحفاده، مشيرا إلى أن الرسالة الثانية هي أن العزل المنزلي مهم جدا، طالما لا تستدعي حالة المريض المستشفى، حتى لا يتم الضغط على المنظومة الصحية في البلاد، كون القطاع منهك وعليه ضغط كبير.

وطمأن البرلماني المصريين، مؤكدا على وجود حملات مغرضة للتشكيك في الدولة والإجراءات التي تقوم بها من أجل حماية مواطنيها.

المصدر: RT