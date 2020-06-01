السفيرة الأمريكية في بيروت: على لبنان تحويل أفكار الإصلاح إلى حقيقة

قالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا في مقابلة أذيعت اليوم الأحد إنه يتعين على الحكومة اللبنانية تحويل أفكارها الإصلاحية إلى حقيقة واتخاذ خطوات ملموسة لكسب الدعم الدولي.

وأضافت شيا في المقابلة مع قناة (أو.تي.في) أنه لا يصح اتخاذ أي شخص أو مؤسسة ككبش فداء للتملص من مسؤولية انهيار لبنان الاقتصادي، وذلك ردا على سؤال عن دور رياض سلامة حاكم المصرف المركزي الذي قالت إنه يحظى "بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي".

وقالت شيا إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم الحكومة التي تشكلت بدعم من "حزب الله" المدرج على قائمة واشنطن لـ"المنظمات الإرهابية".

وأضافت "عبرت الحكومة عن حسن النية لمحاربة الفساد وإلزام نفسها بالإصلاحات. وهي الآن بحاجة لنقل هذا الالتزام إلى المستوى التالي والبدء في تحويل هذه الأفكار إلى حقيقة".

وتابعت "هل هم مستعدون لدفع هذه الإصلاحات قدما؟ لم نصدر بعد حكما نهائيا في هذا".

وردا على سؤال عما يتعين على لبنان فعله للحصول على الدعم، قالت شيا إن المجتمع الدولي يبحث عن إصلاحات ملموسة. وأضافت: "من السهل قول هذا ومن الأصعب بكثير فعله".

وبخصوص دور سلامة، قالت شيا إن الولايات المتحدة عملت عن كثب شديد معه على مدى سنوات. وأضافت أن التعيينات في مصرف لبنان المركزي مسألة سيادية.

وتابعت "إذا كان المجتمع المالي الدولي لا يملك الثقة في قيادة كبرى المؤسسات المالية في حكومتكم فأعتقد أنكم لن تشهدوا تدفقات الاستثمار ... التي يحتاجها الاقتصاد بشدة".

المصدر: رويترز