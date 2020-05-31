مصادر: إصابة الإعلامية المصرية ريهام السهلي بكورونا وحالتها مستقرة

أكدت مصادر، اليوم الأحد، إصابة المذيعة التلفزيونية المصرية الشهيرة، ريهام السهلي، بفيروس كورونا المستجد.

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وتابعت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الإعلامية تتواجد حاليا بأحد مستشفيات العزل، وأن حالتها الصحية جيدة ومستقرة تماما.

جدير بالذكر أن بعد إصابة السهلي تكون هذه هي الإصابة الثانية بفيروس كورونا بين المذيعين في قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المصرية، بعد أن أعلنت الإعلامية أية عبد الرحمن شاهين إصابتها بالفيروس.

يشار إلى أن ريهام السهلي واحدة من أشهر مذيعات التوك شو والبرامج الحوارية، وعملت بأكثر من قناة تلفزيونية مصرية آخرها "إكسترا نيوز".

المصدر: البوابة نيوز