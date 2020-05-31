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سوريا .. إعادة الدوام في جهات القطاع العام بعد تعليق دام أكثر من شهرين

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سوريا .. إعادة الدوام في جهات القطاع العام بعد تعليق دام أكثر من شهرين
Reuters
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أعلنت الحكومة السورية عودة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام اعتبارا من يوم غد الاثنين مع ضرورة الالتزام بالشروط الوقائية والصحية.

وأقر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إعادة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام اعتبارا من يوم غد الاثنين، وبدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، مع التقيد بجميع الشروط الوقائية والصحية.

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كما استؤنف اليوم الدوام في الجامعات والمعاهد في أرجاء استكمالا للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020 وذلك بالتزامن مع استئناف امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول وسط التزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا.

وكانت الحكومة قد ألغت الأسبوع الماضي حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل ورفعت منع التنقل بين المحافظات.

يذكر أن الحكومة السورية فرضت مع بدء ظهور ظهور إصابات بفيروس كورونا في البلاد، حزمة من الإجراءات التقيدية بمافيها تعليق الدوام في القطاعات العامة والمدارس والجامعات، فضلا عن ساعات مخصصة للزبائن المحال التجارية، كما حددت فترة التجوال المسموح لها في كافة المحافظات وغيرها من الإجراءات، في إطار التصدي لمكافحة تفشي  كورونا.

ويبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 122 حالة.

المصدر: سانا

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