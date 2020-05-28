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سوريا.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 122 بعد تسجيل حالة جديدة

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سوريا.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 122 بعد تسجيل حالة جديدة
Facebook@MinistryOfHealthSYR
مراقبة حركة المرور ضمن إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا في سوريا
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة جديدة في البلاد بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 122 حالة.

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وأوضحت الوزارة أن الإصابة المسجلة هي لشخص قادم من الكويت.

وكانت الوزارة أعلنت قبل يومين تسجيل 15 إصابة جديدة، وقبل ذلك بيوم، أعلنت تسجيل 20 إصابة بالفيروس وهو أعلى رقم يسجل في البلاد خلال يوم واحد.

يذكر أنه لم تسجل أي إصابة محلية في البلاد منذ بداية الشهر الجاري، وجميع الإصابات المسجلة هي لقادمين من الخارج، معظمهم من الكويت.

أسامة يونس

المصدر: RT

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