الصحة السورية: تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 121

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 121 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أن من بين المصابين الجدد، 9 قادمين من الكويت و 5 من السودان وشخصا واحدا من الإمارات.

🔴 #وزارة_الصحة: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين الى البلاد منهم 9 من الكويت و 5من السودان و 1 من الامارات مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سورية إلى 121 إصابة. — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) May 26, 2020

يذكر أن الإصابات في البلاد تشهد تزايدا بشكل مطرد في الأيام القليلة الماضية، إذ تم الإعلان أمس الاثنين، عن تسجيل 20 إصابة، وقبل ذلك بيوم تم تسجيل 11 إصابة.

وجميع تلك الإصابات تم تسجيلها بين القادمين من خارج البلاد.

وكان الفريق الحكومي المعني بكورونا في سوريا، أعلن أمس إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء الثلاثاء ورفع منع التنقل بين المحافظات.

كما شمل القرار السماح بالنقل الجماعي بين المحافظات، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء خلال فصل الصيف.

وشدد الفريق الحكومي على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية "الأفراح والتعازي"، واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب في ما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات تباعا حسب المتغيرات، وقرر منح الأولوية في "بدل التعطل" للعاملين في المنشآت السياحية.

المصدر: RT + الإخبارية