لبنان يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها مع ضرورة التقيد بشروط الوقاية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الداخلية عودة الحياة إلى طبيعتها، على أن يتم التقيد بالاجراءات الاحترازية من الوباء.

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وقالت وزارة الداخلية، وفق مراسلنا، إن "الحياة ستعود إلى طبيعتها في البلاد، مع الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا"، مشيرة إلى أن "حظر التجوال سيبقى ساريا من الساعة 12 ليلا حتى 5 صباحا، كما أن نظام تقييد حركة السيارات حسب أرقام لوحاتها سيطبق بدءا من يوم غد الاثنين".

وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت في وقت سابق أنها ستسجل محاضر ضبط على المتنقلين من دون كمامات في إطار الوقاية من تفشي العدوى.

من جهتها، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 29 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 19 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع بالتالي العدد الإجمالي لحالات الإصابة المثبتة في عموم البلاد إلى 1220 حالة.

كما أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات في لبنان إلى 27 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 60 مصابا يتلقون حاليا العلاج في المستشفى، منهم 3 أشخاص في العناية المركزة.

المصدر: RT