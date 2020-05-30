لبنان.. إصابات كورونا ترتفع مجددا وقوى الأمن توزع كمامات على المحتجين (فيديو)

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في لبنان اليوم السبت، حيث سجلت وزارة الصحة 19 حالة خلال 24 ساعة، فيما عمدت قوى الأمن إلى توزيع كمامات على محتجين حفاظا على سلامتهم.

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وتولى عناصر من قوى الأمن الداخلي توزيع كمامات واقية على عدد من المحتجين أمام قصر العدل في بيروت، حيث نفذوا وقفة احتجاجية تحت عنوان "لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة"، مطالبين بتطبيق قراري ​مجلس الأمن​ الدولي 1701 و1559.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنها رصدت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المنصرمة، بينها 16 إصابة بين المقيمين، 3 إصابات بين الوافدين إلى لبنان، مقارنة بـ4 إصابات أمس، ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان إلى 1191.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 82 حالة شفاء منها 4 في العناية المركزة خلال 24 ساعة المنصرمة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء 708، بينما العدد التراكمي للوفيات استقر عند 26.

pic.twitter.com/9f1juyLw3y — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) May 30, 2020

من جهة أخرى، بحث رئيس الحكومة حسان دياب مع أصحاب المراكز التجارية، الإجراءات الوقائية المتخذة لإعادة فتح هذه المرافق أمام اللبنانيين.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية