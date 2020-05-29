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لبنان.. قرار فتح المطار يتخذ بعد أسبوعين و4 إصابات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

لبنان.. قرار فتح المطار يتخذ بعد أسبوعين و4 إصابات جديدة بكورونا
Reuters Mohamed Azakir
مطار بيروت
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أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، أن قرار إعادة العمل في مطار بيروت سيتم تقييمه بعد أسبوعين، فيما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 7 إصابات في اليوم السابق، و21 إصابة يوم الأربعاء، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1172.

ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 26 .

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن حالات الشفاء في عموم لبنان بلغت حتى اليوم 705 حالة.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة إن إعادة فتح المرافق العامة في البلاد، ومن بينها المطار (مطار رفيق الحريري الدولي)، سيتم تقييمه بعد أسبوعين، مشيرا عقب اجتماع لمجلس الوزراء إلى أنه "من الطبيعي أن يكون هناك إجراءات خاصة في المطار عند إعادة فتحه".


المصدر: وسائل إعلام لبنانية

 

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