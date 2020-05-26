لبنان.. فرض غرامات على عدم ارتداء الكمامة و21 إصابة جديدة بكورونا

سجل لبنان اليوم الثلاثاء، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت قوى الأمن أنها بصدد تسجيل مخالفات بحق من لا يضع كمامة واقية أثناء تنقلاته اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

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وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، إنه "تطبيقا لقرار وزير الداخلية المبني على توصيات لجنة متابعة التدابير الوقائية من فيروس كورونا، ستنظم قوى الأمن الداخلي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، محضر ضبط من الفئة الأولى من قانون السير، وقيمته 50 ألف ليرة لبنانية بحق كل شخص لا يضع كمامة واقية، أثناء انتقاله سيرا على الأقدام أو على متن وسائل النقل العمومية (سيارة أجرة، فان، باص)، مشددة على ضرورة التقيد بنظام المفرد والمزدوج لسير السيارات، وبعدد الركاب المحدد لكل نوع منها.

ولفتت قوى الأمن إلى أنه يسمح بالانتقال على متن كل سيارة خصوصية لثلاثة أشخاص فقط من ضمنهم السائق، من غير العائلة الواحدة، شرط التزام الجميع بوضع الكمامة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 5 إصابات الاثنين و17 إصابة الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1140.

pic.twitter.com/5UfL2ydaYh — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) May 26, 2020

ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 26 .

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن حالات الشفاء في عموم لبنان بلغت حتى اليوم 689 حالة.

المصدر: RT