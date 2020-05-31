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الكويت.. 851 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتخطى 27 ألفا

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الكويت.. 851 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتخطى 27 ألفا
Reuters Stephanie McGehee
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد عن تسجيل 7 وفيات و851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح الحصيلة 27043 إصابة ، منها 212 وفاة.

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وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الجدد 279 مواطنا كويتيا و129 مصريا.

وحسب بيانات الوزارة، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 11386 بعد تماثل 1230 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية

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