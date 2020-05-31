الكويت.. 851 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتخطى 27 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد عن تسجيل 7 وفيات و851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح الحصيلة 27043 إصابة ، منها 212 وفاة.

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وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الجدد 279 مواطنا كويتيا و129 مصريا.

وحسب بيانات الوزارة، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 11386 بعد تماثل 1230 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 851 حالة جديدة، وتسجيل 1230 حالة شفاء، و 7 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 27,043 حالة pic.twitter.com/Zva7IUa1wW — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) May 31, 2020

المصدر: وزارة الصحة الكويتية