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آخر إحصائية لكورونا في الكويت.. أكثر من 200 وفاة و26 ألف إصابة

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آخر إحصائية لكورونا في الكويت.. أكثر من 200 وفاة و26 ألف إصابة
Reuters Stephanie McGehee
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن تسجيل 11 وفاة و1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 205 وفيات و26192 إصابة.

بذلك شهد البلد ارتفاعا في الوفيات وتراجعا في الإصابات مقارنة مع اليوم السابق (9 وفيات و1072 إصابة).

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن من بين المصابين الجدد 287 مواطنا كويتيا و171 مصريا، و229 مقيما من الهند و133 من بنغلادش.

واشارت الوزارة إلى ارتفاع مجموع المتعافين إلى 10156، بعد شفاء 883 مريضا خلال اليوم الماضي.

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حكومة الكويت تعزل مناطق جديدة وتعلن اتباع خطة من 5 مراحل للعودة إلى "الحياة الطبيعية"

والخميس، أعلنت الحكومة الكويتية، عن قرار بعزل عدة مناطق جديدة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستطبق خطة من 5 مراحل لإعادة البلاد "للحياة الطبيعية".

المصدر: وزارة الصحة الكويتية

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