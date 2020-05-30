قوات الأمن اللبنانية تحبط عمليتي تهريب عملات مزورة إلى دولتين عربيتين

أعلنت السلطات اللبنانية، عن إحباط عمليتي تهريب عملة مزيفة إلى قطر وسلطنة عمان، وأوقفت سوريين من عصابة التهريب أحدهما في لبنان والآخر في السودان.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، إنها تمكنت إثر إحباط عملية تهريب 40 ألف حبة كبتاغون مخدرة إلى السودان، من الكشف عن عمليتي تهريب عملات مزيفة إلى قطر وسلطنة عمان.

وقالت إنها ضبطت في العملية الأولى 55 ألف ريال قطري مزيفة و8 آلاف و500 ريال عماني مزيفة في العملية الثانية.

مكتب مكافحة المخدرات المركزي يحبط عمليتي تهريب عملة مزيفة إلى دولتين عربيتين ويوقف فردين من العصابة أحدهما في #لبنان والآخر في #السودان#مخدرات#قوى_الامنhttps://t.co/77ZVT2zOzcpic.twitter.com/7Z8Zc6iV1U — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 30, 2020

وتبين أن أفراد هذه الشبكة قاموا خلال شهر يناير الماضي، بعملية تهريب حوالى 37 ألف حبة كبتاغون إلى السودان مغلفة داخل أدوات تجميل.

وبالتنسيق مع ضابط الارتباط لمكافحة المخدرات لدى السفارة السعودية في بيروت، وإدارة مكافحة المخدرات في السودان، جرى ضبط الكمية وتوقيف الشخص الذي كان سيستلمها، وهو سوري الجنسية.

وتابعت قوى الأمن في بيانها أنه من خلال عمليات الرصد، جرى تحديد مكان إقامة أفراد هذه الشبكة في لبنان، في بلدة الغازية جنوب لبنان، حيث ألقي القبض على أحد أفراد العصابة، سوري الجنسية، وقد اعترف بتورطه مع آخرين بتكوين عصابة لتهريب المخدرات والعملة المزيفة، مستخدمين بطاقات هوية سورية مزورة، كما اعترف بقيامهم أيضا بعمليتي تهريب عملات مزيفة إلى تركيا والإمارات.

المصدر: isf.gov.lb