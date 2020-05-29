تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا في اليمن

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، يوم الجمعة، عن مستجدات تفشي الفيروس خلال الساعات الأخيرة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا إنها سجلت 5 حالات جديدة بينها 4 وفيات، إضافة إلى 4 وفيات أخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقا.

وذكرت اللجنة أن حالات الوفاة والإصابة تتوزع كالآتي: 3 وفيات في شبوة، و3 في مأرب، وحالة وفاة في أبين، وحالة وفاة في حضرموت، وحالة إصابة في الضالع.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 283، بينها 65 وفاة، فيما تعافى 11 شخصا من "كوفيد - 19".

مستجدات #كورونا خلال الساعات الأخيرة

تسجيل(5)حالات جديدة بينها(4) وفيات إضافة إلى (4) وفيات أخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقاً:

(3) وفيات في #شبوة

(3)وفيات في #مأرب

حالة وفاة في أبين

حالة وفاة في #حضرموت

حالة إصابة في الضالع

ليرتفع إجمالي الحالات إلى (283) بينها (65) وفاة و(11) تعافي — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) May 29, 2020

المصدر: وكالات