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تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا في اليمن

أخبار العالم العربي

تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا في اليمن
Reuters
تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا المستجد في اليمن
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كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، يوم الجمعة، عن مستجدات تفشي الفيروس خلال الساعات الأخيرة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا إنها سجلت 5 حالات جديدة بينها 4 وفيات، إضافة إلى 4 وفيات أخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقا.

وذكرت اللجنة أن حالات الوفاة والإصابة تتوزع كالآتي: 3 وفيات في شبوة، و3 في مأرب، وحالة وفاة في أبين، وحالة وفاة في حضرموت، وحالة إصابة في الضالع.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 283، بينها 65 وفاة، فيما تعافى 11 شخصا من "كوفيد - 19".

المصدر: وكالات

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