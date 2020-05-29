مصر تغير اسم شارع سلطان عثماني بسبب تركيا

أعلن عضو مجلس النواب المصري اللواء حاتم باشات، أن محافظة القاهرة استجابت لمطالب أهالي الدائرة بتغيير اسم شارع سليم الاول إلى شارع الشهيد أحمد منسى.

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وأوضح أن المطالب كانت بسبب المواقف المعادية من قبل الدولة التركية تجاه مصر ومواقفها الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر.

وأضاف أنه كان قد قام بمناشدات عدة للضغط على المحافظ السابق من أجل تغيير اسم شارع سليم الاول، وتم عقد مجلس تنفيذي من قبل الجهات المختصة من المحافظة والمحليات لتغيير اسم الشارع إلى أحمد المنسي، وأخيرا تمت الاستجابة.

ويعد السلطان سليم الأول تاسع سلاطين الدولة العثمانية وخليفة المسلمين الرابع والسبعين، وأول من حمل لقب "أمير المؤمنين" من آل عثمان، حكم الدولة العثمانية من سنة 1512 حتى سنة 1520.

المصدر: اليوم السابع